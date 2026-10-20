Chile reporta 110 detenidos tras las protestas por el aniversario del estallido social

Más de un centenar de personas fueron detenidas el domingo en Chile durante las protestas de conmemoración del aniversario del estallido social de 2019, que derivó en meses de convulsión y un fallido proceso constituyente, reportó el lunes el gobierno.

La marcha, la primera del mandato del ultraderechista José Antonio Kast, se registró principalmente en el centro de Santiago, donde la policía dispersó a los manifestantes con cañones de agua y bombas lacrimógenas.

En otros lugares del país también hubo enfrentamientos, según medios locales.

"Se registraron 110 detenidos a nivel nacional", casi la mitad que el año anterior, informó el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Además, 14 policías y 4 civiles resultaron heridos durante las protestas.

"Esto es delincuencia pura y dura, es anarquismo, es generar desorden e inestabilidad", dijo Arrau.

El presidente siempre ha sido crítico del estallido social, movimiento al que se refiere como "estallido delictual".

Millones de chilenos salieron a las calles en 2019 para exigir mejoras en salud, educación y jubilaciones.

Pero la violencia escaló y terminó con varias estaciones de tren vandalizadas, locales comerciales saqueados y enfrentamientos entre manifestantes y la policía, en los que murieron 30 civiles.

Las movilizaciones impulsaron un proceso político para crear una nueva constitución, que se frustró tras dos propuestas rechazadas en plebiscitos.

Según un informe de la Fiscalía, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, se registraron más de 35.000 delitos. De ellos, un 34% fueron cometidos por agentes del Estado.