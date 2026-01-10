Chavismo marcha por libertad de Maduro una semana después de su captura en bombardeo de EEUU

Los seguidores de Nicolás Maduro marcharon el sábado para exigir la libertad del gobernante depuesto de Venezuela, capturado hace una semana durante un bombardeo de Estados Unidos.

El chavismo ha convocado a movilizaciones todos los días desde el 3 de enero, cuando el cielo de Caracas se tiñó de amarillo por el destello de las bombas que cayeron esa noche para sorpresa de los venezolanos. Más de 100 personas murieron, entre civiles y militares, según cifras de las autoridades locales.

Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico.

"¡Maduro y Cilia son nuestra familia!", coreaban unas 1.000 personas en el oeste de la capital.

Delcy Rodríguez asumió el poder de forma interina. La antigua vicepresidenta de Maduro prometió "rescatar" al derrocado mandatario, al tiempo que inició un proceso para reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas en 2019 y prometió excarcelar presos políticos.

También suscribió a acuerdos energéticos, en medio de las afirmaciones del presidente Donald Trump que dice controlar el país y su atractiva industria petrolera.

Desde prisión, Maduro dijo que estaba "bien", según relató su hijo Nicolás Maduro Guerra.

"Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que 'nosotros estamos bien, somos unos luchadores'", señaló el parlamentario, conocido como "Nicolasito", en un video difundido por un dirigente de su partido.

- "No pierdo las esperanzas" -

La movilización coincidió con el aniversario de la investidura de Maduro para un tercer mandato tras unas elecciones cuestionadas por la oposición, Estados Unidos y otros países, que le exigieron -sin éxito- presentar las actas electorales.

"Voy a marchar las veces que sea necesario hasta que Nicolás y Cilia regresen", dijo a la AFP Soledad Rodríguez, jubilada de 69 años en la concentración convocada en el sector popular de El Valle. "Confío ciegamente en que vuelvan porque los tienen secuestrados. Regresará con nosotros y como pueblo soberano lo vamos a lograr".

"No pierdo las esperanzas", coincidió Teresa Gutierrez, 47 años, cargaba una foto de las manos tomadas de Maduro y Flores.

"Aquí hay un pueblo combatiendo", expresó Yusleidys Arroyo, de 36 años.

Dirigentes pesados del chavismo como Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello o la propia Delcy Rodríguez no participaron.

La TV estatal transmitió una visita de la presidenta a una feria agrícola en Petare, un icónico barrio de Caracas donde hubo también una pequeña concentración por Maduro.

"No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente", dijo Rodríguez. "Lo vamos a rescatar, claro que sí".

- Control petrolero -

Trump anunció que tendrá control sobre ventas de crudo venezolano y elegirá las empresas estadounidenses que reactivarán la industria con inversiones de hasta 100.000 millones de dólares.

Decretó el sábado una protección especial para los ingresos derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos, para que no puedan ser embargados.

El presidente descartó por ahora una "segunda oleada de ataques" a Venezuela, pero mantiene la presión en el Caribe, donde incautó un quinto buque con crudo venezolano que intentaba "eludir a las fuerzas estadounidenses".

El Departamento de Estado pidió a sus ciudadanos que estén en Venezuela que abandonen el país "inmediatamente" debido a que la situación de seguridad es "inestable".

Una misión de diplomáticos estadounidenses visitó Caracas el viernes para evaluar una "reanudación gradual" de los vínculos. No está claro si sostuvieron alguna reunión con Rodríguez. Su despacho no respondió a los pedidos de la AFP por un comentario.

Los acercamientos no prevén por ahora un cambio de régimen, ante lo cual Edmundo González Urrutia, quien fuera candidato opositor en las últimas elecciones, exiliado en España, pidió el "reconocimiento explícito" de su victoria en esos comicios de 2024.

Su mentora, la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, será recibida por Trump la próxima semana. En un primer momento el presidente la apartó de su plan para Venezuela, que cayó en una de sus peores crisis económicas durante el gobierno de Maduro.

- A cuentagotas -

Oenegés cuentan entre 800 y 1.200 presos políticos en Venezuela.

Y 48 horas después del anuncio de liberaciones, ni siquiera 20 personas han salido de prisión, señalan.

No hay cifras oficiales. La ONG Foro Penal reporta 15 liberados mientras que otras oenegés cuentan hasta 21, entre ellos, el excandidato presidencial Enrique Márquez y la activista de derechos humanos Rocío San Miguel.

Decenas de familias llevan dos días durmiendo a las afueras de centros de detención como El Rodeo I, a las afueras de la capital, a la espera de noticias. Los custodios afirman no saber nada.

El sábado fue día de visita y muchos mantuvieron el protocolo que cumplieron por años: llevaron productos higiénicos, ingresaron, los encapucharon y luego vieron a su familiar preso a través de un vidrio.

Los detenidos celebraron al enterarse de la caída de Maduro. "Lo peor ya pasó", le dijo a su esposa uno de ellos frente a los guardias fuertemente armados.

"No se ha alcanzado ni siquiera el 1% de las excarcelaciones anunciadas", escribió en X González Urrutia, sin noticias de su yerno, condenado a la pena máxima de 30 años de cárcel por "terrorismo".