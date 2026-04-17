Cerca de 900 refugiados rohinyás muertos o desaparecidos en naufragios en 2025

Cerca de 900 refugiados rohinyás murieron o fueron dados por desaparecidos en naufragios en el norte del océano índico en 2025, anunció el viernes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"En 2025, cerca de 900 refugiados rohinyás desaparecieron o murieron en el mar de Andamán y el golfo de Bengala, por lo que ese año es el más mortífero jamás registrado para los movimientos marítimos en el sur y el sudeste de Asia", declaró Babar Baloch, portavoz de ACNUR, durante una rueda de prensa en Ginebra.

Según explicó, "más de 6.500 refugiados rohinyás intentaron la peligrosa travesía marítima en 2025, y uno de cada siete fue dado por desaparecido o murió".

"Se trata de la tasa de mortalidad más alta del mundo para travesías marítimas de refugiados y migrantes", apuntó.

El martes, la ACNUR informó que unas 250 personas, incluidos niños, estaban desaparecidas tras el naufragio de un barco sobrecargado que transportaba refugiados rohinyás y ciudadanos bangladesíes en el mar de Andamán.

Según los primeros datos recopilados por las autoridades, más de 280 personas, entre ellas menores, habían embarcado en el pesquero que zarpó el 4 de abril desde Teknaf, en el sur de Bangladés, rumbo a Malasia.

Más de un millón de miembros de la minoría musulmana rohinyá de Birmania, que huyeron de la guerra civil en su país, viven en campamentos improvisados en Bangladés.

Miles de ellos arriesgan la vida cada año intentando llegar en embarcaciones precarias a Malasia o Indonesia.

"A pesar de los peligros extremos --incluidos la trata de personas, la explotación y el riesgo de morir en el mar-- miles de refugiados rohinyás siguen emprendiendo estas travesías", subrayó Baloch.

ACNUR señala que más de 2.800 rohinyás ya han intentado estas peligrosas rutas marítimas entre enero y el 13 de abril de este año, en barcos a menudo sobrecargados y en mal estado.

Según la agencia, un total de casi 200.000 personas han realizado estos cruces desde 2012, y estima en más de 5.000 el número de muertos en la última década.

La ACNUR insta a la comunidad internacional a "abordar las causas profundas del desplazamiento, ampliar las vías seguras y legales, y reforzar la cooperación regional para salvar vidas y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de seres humanos".