Cerca de 900 detenidos en Francia en las celebraciones del triunfo del PSG

Cerca de 900 personas fueron detenidas en Francia el sábado y el domingo en los incidentes ocurridos tras el triunfo del Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, informó este lunes el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

"Ha habido más de 890 detenciones, un 45% más que el año pasado", cuando el PSG ganó su primera Liga de Campeones, explicó el ministro ante los micrófonos de la radio France Inter.

Nuñez añadió que resultaron heridos 178 policías y gendarmes, en incidentes en los que las fuerzas de seguridad se vieron "sometidas a agresiones sistemáticas y lanzamientos de proyectiles".

Un joven veinteañero murió además la noche del sábado tras chocar con su moto de cross contra unos bloques de cemento situados en la ronda de circunvalación de París.

El domingo, el presidente Emmanuel Macron condenó los incidentes violentos en París y otras ciudades tras el segundo triunfo consecutivo del PSG en la Liga de Campeones, cuya final se disputó el sábado en Budapest.

"Eso no es fútbol, eso no es deporte, eso no es lo que nos gusta. Así que gracias a nuestros policías y a nuestros gendarmes. Seremos intratables con quienes fueron detenidos. No queremos ver más eso, se acabó, estamos hartos", dijo el mandatario.

En 2025, tras la primera victoria del equipo de Luis Enrique en la Liga de Campeones, fueron detenidas 592 personas en incidentes violentos, de las cuales 491 en París.