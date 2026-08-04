Cerca de 160 migrantes rescatados al intentar cruzar el canal de la Mancha

Buques franceses y británicos rescataron este martes a 157 migrantes frente a las costas de Boulogne-sur-Mer, en el norte de Francia, después de que su embarcación se incendiara al intentar cruzar el canal de la Mancha, indicaron autoridades locales.

"Una pequeña embarcación se incendió en el límite de las aguas francesas y británicas, lo que llevó a sus ocupantes a lanzarse al agua" el martes por la mañana, detalló la prefectura de Paso de Calais, precisando que no hubo víctimas de momento.

Se trata de una de las principales operaciones de rescate marítimo desde el inicio de las travesías del canal de la Mancha a bordo de embarcaciones precarias en 2018.

El navío había zarpado el lunes de Veules-les-Roses, en el departamento norteño de Sena Marítimo, informó la Prefectura marítima del canal de la Mancha y del mar del Norte (Prémar).

En la noche del lunes, cinco pasajeros "que necesitaban ser rescatados" fueron atendidos y desembarcados en Boulogne-sur-Mer, explicó en un comunicado la Prémar. Los demás tripulantes rechazaron entonces "la ayuda ofrecida por los medios franceses".

El martes por la mañana, cuando el bote se aproximaba a las aguas británicas, el motor se incendió y "la integridad de la embarcación se degradó muy rápidamente", agregó.

Varios barcos fueron entonces desplegados, entre ellos "navíos y un bote salvavidas británico", afirmó un portavoz de los guardacostas británicos.

Tres buques debían desembarcar a los rescatados en Boulogne-sur-Mer, indicó a la AFP la prefectura de Paso de Calais.

Al menos 15 personas han muerto durante travesías clandestinas del canal de la Mancha en 2026, según un recuento de la AFP.