Cerca de 100 muertos en el noreste de India por las inundaciones del monzón

Las inundaciones provocadas por las lluvias monzónicas en el noreste de India dejaron casi cien muertos, según indicaron las autoridades, tras uno de los peores episodios de precipitaciones de los últimos años.

Al menos 97 personas murieron en el Estado de Assam y cerca de 170.000 se vieron afectadas por las riadas y los corrimientos de tierra, lo que obligó a miles de habitantes a buscar refugio en centros de acogida de emergencia.

Más de 14.000 hectáreas de tierras agrícolas han quedado inundadas.

Un periodista de la AFP vio casas medio sumergidas, árboles arrancados de raíz y vehículos sepultados bajo el barro en el distrito de Sivasagar, el más afectado.

El ministro principal del Estado de Assam, Himanta Biswa Sarma, publicó el viernes un vídeo en el que aparece consolando a los padres de un niño de 13 años fallecido al intentar salvar a su perro de la crecida de las aguas.

El ministro indio de Sanidad, J. P. Nadda, que visitó la zona afectada el jueves, dijo que "hará falta tiempo" para que la situación vuelva a la normalidad.

"Los pueblos han quedado sumergidos uno tras otro", declaró a la prensa.

Como en el resto de India, las inundaciones son frecuentes en Assam durante las lluvias monzónicas de junio a septiembre, especialmente cuando el río Brahmaputra y sus numerosos afluentes se desbordan.

Los habitantes y las autoridades locales atribuyen el agravamiento de las inundaciones a la explotación ilegal de carbón en el Estado vecino de Nagaland, y afirman que ahora afectan a zonas que históricamente no sufrían crecidas.

Los científicos estiman que el calentamiento global aumenta la frecuencia e intensidad de estos fenómenos meteorológicos extremos.