Casi 30 muertos en Angola en el derrumbe de una mina de oro ilegal

Al menos 28 personas, muchas de ellas de la misma familia, murieron el fin de semana en el derrumbe de una mina de oro ilegal en el norte de Angola, informaron los medios de comunicación y las autoridades.

Angola cuenta con ricos yacimientos de diamantes y otros minerales, como el oro, que atraen a miles de personas, tanto angoleñas como de países limítrofes, que excavan minas ilegales y sin control.

Las autoridades recuperaron los cuerpos de 28 personas de entre 18 y 45 años, declaró un portavoz de la policía a la televisión pública TPA.

El derrumbe ocurrió el sábado en la provincia de Bengo, al noreste de Luanda, la capital del país.

"Estos jóvenes extraían minerales estratégicos, entre ellos oro, en esta región, y en un momento dado la mina se derrumbó", explicó el domingo la televisión.

Un responsable de los servicios de rescate confirmó el mismo balance de víctimas a medios locales, y precisó que 13 de los fallecidos pertenecían a la misma familia.

Las autoridades de Bengo estiman que unos 7.000 mineros ilegales extraen oro en la provincia, según la agencia de prensa oficial Angop.