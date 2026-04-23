Brasil retira las credenciales a un oficial de EEUU en "reciprocidad" por una medida similar

El gobierno brasileño retiró este miércoles las credenciales de un enlace policial estadounidense en Brasil, en "reciprocidad" por una medida similar de Estados Unidos contra un agente brasileño, otro capítulo de las tensiones entre ambos países.

El Departamento de Estado difundió el lunes en X que solicitó que un funcionario brasileño abandonara Estados Unidos, por haber intentado "manipular" su sistema migratorio y "extender cazas de brujas políticas a territorio estadounidense".

El presidente Donald Trump ha usado aquella misma expresión, "caza de brujas", para referirse al juicio que condenó en septiembre al expresidente Jair Bolsonaro y a colaboradores suyos por un intento de golpe de Estado en 2022, tras perder las elecciones contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El oficial Marcelo Ivo, enlace brasileño ante la agencia migratoria estadounidense ICE, "fue comunicado verbalmente por el gobierno de Estados Unidos sobre la interrupción inmediata del ejercicio de sus funciones", detalló este miércoles la Cancillería brasileña en un comunicado.

La medida, agregó, "no observa la buena práctica diplomática de diálogo entre naciones amigas".

En "reciprocidad", el gobierno de Lula ordenó la misma medida para el "representante estadounidense de área homóloga en territorio brasileño".

La decisión fue comunicada a una representante de la embajada de Estados Unidos, convocada el martes a la Cancillería brasileña por el caso.

El presidente Lula, que había anticipado el martes la respuesta recíproca, anunció en X la contratación de 1.000 agentes, "para ampliar la actuación de la Policía Federal en regiones de frontera, puertos, aeropuertos".

Ivo actuaba en el marco de un memorándum bilateral de cooperación en seguridad, según las autoridades de Brasil.

El director de la Policía Federal brasileña, Andrei Rodrigues, dijo al canal Globo News que el agente sufrió la suspensión de sus credenciales en su unidad de trabajo en Miami.

Rodrigues negó cualquier irregularidad y dijo que es "insano" creer que Ivo intentara "engañar" a Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses habían liberado el 15 de abril al fugitivo brasileño Alexandre Ramagem, exjefe de inteligencia del expresidente Bolsonaro, tras dos días de arresto en Florida.

Según Rodrigues, Ramagem cayó preso en Florida por una infracción de tránsito.

"Cuando lo abordaron, le solicitaron documentos e identificaron que estaba con la visa cancelada por el propio ICE", afirmó.

Los aliados de Ramagem atribuyeron su rápida excarcelación al presidente Trump, quien llegó a imponer aranceles punitivos a Brasil en represalia por el juicio a Bolsonaro (2019-2022), luego parcialmente retirados bajo una cierta distensión entre Lula y Trump.

El izquierdista Lula buscará su reelección en octubre, cuando enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.