Australia refuerza el control de armas tras la matanza en la playa de Bondi

Australia aprobó este martes leyes más severas sobre armas y crímenes de odio tras la matanza en la playa de Bondi, donde dos hombres armados mataron a 15 personas durante una celebración judía.

Congresistas de ambas cámaras del Parlamento aprobaron la legislación en respuesta al ataque antisemita del 14 de diciembre en la playa de Bondi, en Sídney.

Sajid Akram y su hijo Naveed están acusados de dispara contra la gente reunida para celebrar la fiesta judía de Hanukkah.

El tiroteo desató un debate nacional sobre el antisemitismo, la falta de protección a los judíos australianos y promesas de endurecer la legislación.

"Los terroristas tienen odio en sus corazones, pero además tienen armas de alto poder en sus manos", dijo el primer ministro Anthony Albanese en la cámara baja del parlamento.

"Estamos actuando contra ambos, el antisemitismo y el odio, y hay que sacar las armas peligrosas de nuestras calles", añadió.

Las reformas legislativas sobre el discurso de odio y sobre las armas fueron votadas por separado.

La ley sobre expresiones de odio endurece las sanciones para quienes busquen generar odio, radicalizar a otros o incitar a la violencia.

También facilita rechazar o cancelar visas de personas sospechosas de terrorismo o que fomenten el odio por raza, color u origen.

En materia de armas, Australia reforzará la venta, endurecerá la importación y ampliará las verificaciones de antecedentes, con participación de los servicios de inteligencia.

Según el gobierno, actualmente hay un récord de 4,1 millones de armas de fuego en Australia, más que en 1996, cuando un ataque masivo en Port Arthur (Tasmania), dejó 35 muertos.

Sajid Akram, de 50 años, un ciudadano indio que llegó a Australia con visa en 1998, fue abatido por la policía durante el ataque en Bondi.

Su hijo Naveed, de 24 años y ciudadano australiano, se encuentra en prisión acusado de terrorismo y de 15 asesinatos.