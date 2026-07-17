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Ataques rusos en la ucraniana Odesa matan a dos personas y causan grandes daños

Ataques rusos en la ucraniana Odesa matan a dos personas y causan grandes daños
Trabajadores municipales retiran escombros tras un ataque ruso contra Odesa, el 15 de julio de 2026 al sur de Ucrania Oleksandr Gimanov
AFP
17 de julio de 2026

Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa, en el mar Negro, alcanzó un edificio residencial y causó la muerte de dos personas, informaron el viernes autoridades locales.

El vicealcalde de Odesa, Oleksandr Filatov, confirmó en el lugar de los hechos las muertes y el impacto del misil.

Otros funcionarios señalaron que ocho personas, entre ellas dos niños, resultaron heridas.

Añadieron que hubo daños en edificios residenciales, una institución religiosa, un centro preescolar, vehículos y otras infraestructuras civiles.

Más de cuatro años después de la invasión rusa a Ucrania, los ataques de ambos bandos se han intensificado desde hace varios meses, provocando un número creciente de víctimas civiles.

Según la ONU, junio fue el mes más letal para los civiles en Ucrania desde abril de 2022.

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