Ataques con drones matan a 23 personas en la región sudanesa de Kordofán

Una serie de ataques con drones en El Obeid, en la región sudanesa de Kordofán (centro), dejaron 23 muertos y 19 heridos, anunció el jueves una ONG, que atribuyó la ofensiva a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Los ataques comenzaron la noche del miércoles y continuaron hasta la mañana del jueves, golpeando zonas residenciales, una ceremonia fúnebre y un camión que transportaba ayuda alimentaria, informó Abogados de Emergencia, un colectivo independiente que documenta la violencia de la guerra.

El balance anunciado por la organización no pudo ser verificado de inmediato con otras fuentes, mientras que las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) rechazaron hacer comentarios.

"Los techos de las casas se derrumbaron sobre sus ocupantes", declaró a la AFP un habitante del barrio Al Matar, al este de El Obeid.

Una fuente médica indicó a la AFP que entre las víctimas se encontraban dos niños y una mujer, presumiblemente su madre.

La ciudad lleva varios meses sitiada por las fuerzas paramilitares, que están en guerra contra el ejército regular desde abril de 2023.

Los combates se han intensificado en los últimos meses en la región de Kordofán y en el estado del Nilo Azul, cerca de la frontera con Etiopía. En particular, tras la toma en octubre de la ciudad de El Fasher por parte de las FAR, el último bastión importante del ejército en el oeste de Darfur.

El conflicto en Sudán ha causado decenas de miles de muertos y más de 11 millones de desplazados, lo que dio lugar a lo que la ONU califica como la crisis humanitaria más grave del mundo.