Asesinan a otro periodista en México, el décimo durante 2026

Un periodista fue asesinado el fin de semana en México, el décimo en lo que va de este año en uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión.

El portal Enfoque Informativo informó este domingo que el cuerpo de Eduardo Flores fue hallado sin vida la noche anterior en el turístico balneario de Acapulco.

La fiscalía del estado de Guerrero, donde queda Acapulco, anunció por su parte una investigación.

"Este atentado no solo arrebata la vida de un colega, amigo y ser humano valioso; constituye un ataque directo a la libertad de expresión y el derecho a la sociedad de estar informada", indicó el medio en un comunicado. "No nos callarán. Seguiremos informando con la misma determinación".

México registra 10 periodistas muertos en lo que va de año, según un conteo de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Guerrero es uno de los estados más violentos de México.

No está claro aún si la muerte de Flores está relacionada con su trabajo periodístico. Trabajó temas de seguridad, derechos humanos y desapariciones, según su medio, que exigió una investigación "exhaustiva, transparente, profesional y sin dilaciones".

Gran parte de los asesinatos de periodistas queda impune, según reportes de diversas oenegés.

Reportes policíacos a los que accedió la AFP indicaron que una llamada al número de emergencia 911 alertó de un hombre tirado en la calle en la histórica zona de Sabana de Acapulco. La policía municipal confirmó luego el hallazgo.