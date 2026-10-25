Arrinconado por las protestas, el primer ministro albanés amenaza con multar a los manifestantes

El primer ministro de Albania, Edi Rama, prometió este domingo adoptar una línea más dura contra las protestas antigubernamentales que piden su dimisión y advirtió que comenzará a impartir nuevas multas para quienes participen en protestas violentas.

El dirigente del Partido Socialista afirmó que promulgará una nueva ley que permita imponer multas de más de 550 dólares a "cualquiera que decida permanecer en una multitud" donde haya actos de violencia o saqueos en un espacio público, o a personas que "oculten su identidad" en el espacio público.

En un discurso transmitido en las redes sociales, antes de una nueva protesta en la capital, Tirana, señaló que las medidas restrictivas se aplicarían a cualquier tipo de concentración cuando haya daños materiales.

El movimiento de protesta comenzó hace meses con manifestaciones mayoritariamente pacíficas contra un proyecto turístico vinculado a la familia del presidente estadounidense, Donald Trump, que generó indignación por las acusaciones de corrupción y la falta de transparencia del gobierno.

Sin embargo, en la última semana comenzaron protestas estudiantiles para pedir mejoras en las condiciones en las universidades y denunciar la corrupción, y también exigir la dimisión de Rama.

En estas marchas se han producido enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

La nueva ley también otorgaría a la policía facultades para restringir las "concentraciones" en determinados casos en los que se determine que exista riesgo de violencia, afirmó el dirigente de 62 años.

El líder de la oposición, el conservador Sali Berisha, presidente del Partido Democrático, afirmó que la ciudadanía no aceptará estas nuevas medidas.

"Nos opondremos firmemente a ellas" y "responderemos ojo por ojo" a Rama "para darle lo que se merece", declaró Berisha en un coloquio online.

La ley también prevé indemnizaciones para las pequeñas empresas afectadas por las protestas y medidas contra quienes "fomenten, organicen o coordinen la participación de menores en edad escolar en las manifestaciones".

Los profesores han respaldado a los estudiantes de secundaria que han participado en las protestas de este año.

En las recientes protestas, los manifestantes han atacado el Ministerio de Educación y otros edificios oficiales, quejándose de la corrupción y exigiendo mejores condiciones para los estudiantes y la dimisión de Rama.

La policía informó, tras las protestas del sábado, que 23 personas habían sido detenidas formalmente, otras 13 se enfrentan a procedimientos judiciales y 30 personas están siendo "buscadas".