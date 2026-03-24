Argentina recuerda el doloroso legado de la dictadura, que Milei busca revisar

En Argentina, el 24 de marzo es fecha de duelo, marchas y disputas políticas. A 50 años del golpe de Estado, miles de personas vuelven este martes a las calles para recordar a las víctimas de una dictadura que el gobierno del ultraderechista Javier Milei busca revisar.

Bajo la consigna "Nunca más" que marcó a generaciones, organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales llamaron a marchar en todo el país portando fotos de los desaparecidos, que organismos de derechos humanos cifran en 30.000.

A media jornada de este día feriado, la Plaza de Mayo en Buenos Aires comenzaba a llenarse de gente portando carteles. "No nos han vencido", se leía en algunos. Globos blancos se elevaban en el aire con las fotos de desaparecidos y la leyenda "Aún te estamos buscando".

Valeria Coronel, una docente de 43 años, llevaba de la mano a su hija de ocho. "La memoria se transmite de generación en generación para que la lucha continúe", dijo a la AFP. "Es la herencia que le quiero dejar".

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo encabezarán la marcha, en continuidad con una tradición iniciada durante la dictadura, cuando comenzaron a reunirse para reclamar en esta plaza por el paradero de sus hijos.

El golpe cívico-militar de 1976 derrocó a Isabel Perón e instauró una dictadura que gobernó hasta 1983 y llevó a cabo desapariciones, torturas y robo de bebés, forzando a miles al exilio.

- Memoria y disputa política -

Pero el aniversario encuentra a los argentinos en medio de una batalla política por cómo se narra esta violencia, luego de que Milei cuestionara consensos instalados desde el retorno de la democracia.

El gobierno cifra en menos de 9.000 el número de desaparecidos, sostiene que en los años de dictadura hubo una guerra en la que se cometieron excesos de ambos lados y relativiza el rol de la dictadura militar, al describirlo como parte de un enfrentamiento con organizaciones armadas.

En la mañana del martes, la Casa Rosada difundió un video en esa línea en el cual acusa la supuesta "visión sesgada y revanchista" con la cual se ha estudiado la historia, que habría sido utilizada como un "instrumento de manipulación" por parte de la izquierda.

"Hay algo del pacto democrático que con este gobierno se ha roto", dijo a la AFP el politólogo Iván Schuliaquer, de la Universidad Nacional de San Martín.

Sin embargo, "todavía la condena a la dictadura, al plan sistemático de persecución, tortura y desaparición, sigue siendo fuerte en la mayor parte de la población argentina", añadió.

Un estudio reciente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre 1.136 entrevistados en todo el país reveló que siete de cada diez argentinos condenan la dictadura militar.

El movimiento de derechos humanos "tiene una capacidad de movilización discursiva, callejera, de visibilización pública, que todavía no tiene un contrincante de esa escala", dijo Schuliaquer.

- Pensábamos que iban a reaparecer -

En los balcones en torno a la Plaza de Mayo algunos colgaban banderas argentinas y pañuelos blancos, símbolo de esta búsqueda de medio siglo que aún continúa. "Quedan muchas deudas, muchas preguntas sin responder", dijo a la AFP Jimena León, una médica de 35 años.

Cincuenta años después, 1.208 personas fueron condenadas en más de 350 juicios, pero más de 300 causas siguen abiertas.

Abuelas de Plaza de Mayo ha restituido la identidad de 140 nietos que fueron secuestrados cuando eran bebés o nacieron en cautiverio y se calcula que quedan más de 300 por encontrar.

La justicia de Córdoba, en el centro del país, identificó recientemente los restos óseos de 12 personas hallados el año pasado en un excentro clandestino de detención.

"Pensábamos que después de unos días de tortura la gente iba a reaparecer. Pero eso no sucedió", dijo a la AFP Miriam Lewin, una periodista de 68 años, en una entrevista en los días previos al aniversario.

Vivía en la clandestinidad cuando, en 1977, fue secuestrada, torturada y eventualmente trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales centros clandestinos de detención que hoy es un sombrío museo en Buenos Aires.

"Como en los campos nazis, se salvaban los que tenían cierta habilidad", contó. La suya fue redactar notas y traducir textos. "Convivíamos con los gritos de las torturas mientras llevábamos una rutina casi de oficina".