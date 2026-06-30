Argentina halla hantavirus en Tierra del Fuego sin nexo con el brote del crucero "Hondius"

Autoridades sanitarias argentinas identificaron hantavirus en ratones capturados en Tierra del Fuego, aunque con una variante distinta a la del brote reportado en el crucero "Hondius" que causó tres fallecidos, informó este lunes el Ministerio de Salud.

Los análisis del Instituto de virología Malbrán permitieron precisar que "la variante viral hallada en los roedores de Tierra del Fuego es diferente a la observada en los casos humanos asociados al brote investigado", precisó el parte.

"La investigación permitió descartar que los roedores analizados hayan sido la fuente de infección vinculada a ese evento", añadió.

Tierra del Fuego, isla separada del continente por el estrecho de Magallanes, nunca había registrado hantavirus desde que la notificación de casos se volvió obligatoria en 1996.

El 1 de abril pasado el crucero de bandera neerlandesa "MV Hondius" zarpó desde el puerto de Ushuaia, en el extremo sur de Tierra del Fuego hacia Cabo Verde y días después un pasajero murió en alta mar a causa de hantavirus. Más tarde murió su esposa y un tercer pasajero, lo que desató una emergencia sanitaria con cuarentenas en varios países y unos 13 infectados, según reportó la Organización Mundial de la Salud.

Estudios posteriores indicaron que los casos de hantavirus registrados corresponden a la cepa Andes, endémica en el sur de Chile y de Argentina y la única conocida que puede transmitirse entre humanos.

El hantavirus es un virus poco frecuente para el que no existen vacunas y es transmitido por el ratón "colilargo" (Oligoryzomys longicaudatus).

En mayo, una misión del Malbrán en Ushuaia capturó 144 roedores para su análisis, aunque no halló entre ellos ninguno de la especie "colilargo".

"Los resultados obtenidos mostraron que cinco ejemplares pertenecientes al género Abrothrix presentaron anticuerpos específicos contra hantavirus", informó el Ministerio de Salud.

Sigue sin estar claro el lugar donde se produjo el contagio del primer caso, un turista neerlandés que durante los meses previos a zarpar había recorrido varias provincias de Argentina, parte de Chile y Uruguay.

"Los estudios genéticos determinaron que el virus (...) se considera emparentado con el virus Andes", reportó el Malbrán tras concluir los análisis de los roedores capturados en Ushuaia entre el 18 y el 22 de mayo.

Se trata de "una variante viral no descripta previamente".

"No obstante es diferente de la observada en los casos humanos asociados al brote investigado", enfatizó.