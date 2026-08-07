Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmarán un acuerdo de defensa, según fuentes cercanas

Arabia Saudita, Pakistán y Turquía firmarán este viernes en Yeda un acuerdo de defensa mutua, informaron a la AFP fuentes cercanas al ejército y al gobierno saudí.

Las potencias regionales buscan fortalecer sus lazos de seguridad en un contexto de guerra entre Estados Unidos e Irán, que ha involucrado a los países del Golfo y ha interrumpido el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz y el mar Rojo.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan; y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, se encontrarán este viernes en la ciudad saudita para una cumbre.

"El tema se venía discutiendo desde hace tiempo, pero los recientes acontecimientos en la región han acelerado el proceso", indicó a la AFP la fuente cercana al ejército que prefirió mantener el anonimato.

Una segunda fuente vinculada al gobierno saudí confirmó, también bajo anonimato, que el pacto entre estos tres países musulmanes sunitas se suscribirá el viernes.

Sharif y el jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, llegaron a Arabia Saudita la víspera para una visita que se extenderá hasta el sábado, mientras que se espera la llegada de Erdogan el viernes, según la presidencia turca.

"Aunque se realiza en un contexto de tensiones crecientes en el Golfo, la visita tendrá una importancia que va más allá de la crisis inmediata y las consideraciones a corto plazo", dijo el jueves el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi.

Los tres países han sido objeto de meses de especulaciones sobre una posible alianza estratégica.

Pakistán ha buscado mediar en los esfuerzos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, mientras que Turquía ha desempeñado un rol diplomático clave en las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto en Gaza.

Riad e Islamabad ya habían anunciado un pacto de defensa conjunto para 2025, una medida que llamó la atención porque Pakistán es el único Estado del mundo musulmán que cuenta con armas nucleares.

Esta cumbre tripartita se da además días después de que Teherán informara de un acuerdo con Omán para una nueva ruta de tránsito para los buques en el estratégico estrecho de Ormuz, en el centro de las tensiones con Estados Unidos.