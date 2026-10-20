Arabia Saudita afirma haber interceptado un misil hutí y se escuchan explosiones en la capital

Las fuerzas armadas de Arabia Saudita aseguraron este martes que interceptaron un misil balístico lanzado por los hutíes de Yemen contra la capital Riad, después de que las autoridades emitieran una alerta y periodistas de AFP informaran de explosiones.

El reino "interceptó y destruyó un misil balístico lanzado por la milicia terrorista hutí contra Riad", afirmó Turki Al Malki, portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudita que respalda al gobierno yemení en su guerra contra los hutíes.

Riad se vio sacudida por dos explosiones, según periodistas de AFP en la capital saudita.

"Se emitió una alerta a través de la Plataforma Nacional de Alerta Temprana en la ciudad de Riad para advertir de un posible peligro", indicó la Defensa Civil saudita en un comunicado publicado en X.

Sin embargo, la alerta fue levantada pocos minutos después y la Defensa Civil afirmó que "el peligro ha pasado".

Más tarde, Al Malki informó de la interceptación de un dron en la zona de Riad.

Los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita han alcanzado una escala sin precedentes, obligando a aplazar una importante conferencia de inversiones conocida como "Davos del desierto", un duro golpe para las aspiraciones de Riad de atraer más capital extranjero y diversificar su economía.

Los ataques de los hutíes, respaldados por Irán, también han obligado al cierre del aeropuerto de Riad.

En julio, la frágil tregua de 2022 se derrumbó después de que los hutíes permitieran el aterrizaje de un avión iraní en la capital yemení, Saná, desafiando el control saudita sobre el espacio aéreo de Yemen, lo que desencadenó una serie de ataques.