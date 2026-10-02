Arabia Saudita acusa a los hutíes de atacar la ciudad santa de Medina

Los hutíes proiraníes de Yemen atacaron un transformador eléctrico en la ciudad santa de Medina, en Arabia Saudita, según la coalición militar dirigida por Riad, un acto que Turquía condenó firmemente el jueves.

El "cobarde atentado" ocurrido el martes y "dirigido contra una infraestructura civil que suministra electricidad a la mezquita del Profeta en Medina, se inscribe en los intentos de esta milicia extremista de atacar las dos mezquitas santas y en la provocación deliberada de millones de musulmanes al arremeter contra La Meca y Medina", subrayó la coalición militar en un comunicado en X.

Riad, aliado del gobierno yemení, ya había acusado a mediados de septiembre a los hutíes de haber llevado a cabo un ataque con dron contra La Meca, algo que los combatientes proiraníes negaron.

Los hutíes rechazaron el jueves toda responsabilidad en posibles ataques contra esos lugares santos, en voz de Mehdi al Machat, jefe del Consejo político supremo, citado por el canal Almasirah.

La Meca y Medina, en el oeste de Arabia Saudita, son las dos ciudades más sagradas del islam. Medina alberga la tumba del profeta Mahoma.

El gobierno yemení, respaldado por Riad y reconocido por la comunidad internacional, denunció "una violación flagrante de la soberanía del Reino de Arabia Saudita y del carácter sagrado de Medina, así como una provocación deliberada hacia los musulmanes de todo el mundo".

Yemen "considera a la milicia terrorista hutí y al régimen iraní que la respalda como únicos responsables de este ataque", escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Yemen en X.

El ataque ha desatado una ola de condenas en la región.

Para la Liga Árabe, "este ataque despierta la ira de los musulmanes de todo el mundo y representa una peligrosa escalada por parte de la milicia hutí", señaló la organización en un comunicado.

La mezquita Al Azhar de El Cairo, sede de la máxima autoridad del islam sunita, también expresó su "rechazo categórico" a este ataque "que amenaza la seguridad de la Ciudad del Mensajero de Alá (la paz sea con él) y la pone en peligro".

Sudán denunció un "acto de odio".

"Condenamos enérgicamente el ataque de los hutíes contra la infraestructura civil" en Medina, reaccionó por su parte el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía en un comunicado el jueves, reafirmando su apoyo a su aliado saudí.

Turquía, Pakistán y Arabia Saudita están unidos por un pacto de defensa mutua, firmado en agosto en La Meca. A pesar de este acuerdo, Islamabad y Ankara no han respondido hasta ahora a los bombardeos de los hutíes yemeníes contra Arabia Saudita.

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