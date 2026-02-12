Apresan a un alcalde y un dirigente de fútbol por cargos de corrupción en Ecuador

Un juez anticorrupción de Ecuador ordenó el miércoles prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, crítico del mandatario Daniel Noboa, y dos de sus hermanos, uno de ellos expresidente del popular equipo de fútbol Barcelona Sporting Club, indicó la Fiscalía.

El burgomaestre Aquiles Álvarez, de 41 años, fue detenido el martes. Junto a él fueron arrestados dos de sus hermanos y otras ocho personas que luego fueron trasladados a Quito.

Los hermanos son Xavier y Antonio Álvarez, este último fue hasta el martes presidente del equipo que el fin de semana disputó un partido amistoso con el Inter Miami del astro argentino Lionel Messi, en Guayaquil.

Un "juez dictó prisión preventiva para los hermanos Aquiles, Antonio y Xavier Á., y 2 procesados más" en el denominado "caso Goleada" en el que serán investigados por supuesto lavado de activos y defraudación tributaria, señaló la Fiscalía en la red X.

El alcalde Álvarez ya enfrentaba otro proceso judicial que lo obligaba a liderar la ciudad más poblada y violenta del país con un grillete electrónico en el pie.

La Fiscalía agregó que para otros cinco procesados que quedaron en libertad se dispusieron "presentaciones periódicas y prohibición de salida del país". Otro más quedó en arresto domiciliario por ser mayor de 65 años.

La justicia también ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de todos los investigados por "un entramado societario complejo que ha corrompido a funcionarios y evadido el control de instituciones estatales en torno a la comercialización de combustible", negocio al cual se dedica la familia de Álvarez.

Varios simpatizantes del alcalde guayaquileño se concentraron en las afueras del denominado Complejo Judicial en el norte de Quito para expresarle su apoyo.

Ramiro García, abogado del alcalde Álvarez, dijo en X que pidió la revocatoria de la prisión preventiva, la cual "se utiliza (...) como forma de pena anticipada" al otro proceso judicial que el político enfrenta por presunto tráfico de combustible con perjuicios por 61,5 millones de dólares para el estado.

En octubre, en una entrevista con la AFP, el alcalde Álvarez reconoció que en su ciudad golpeada por el narcotráfico "se vive con tensión" y advirtió que sus detractores buscan inhabilitarlo para ser candidato en las elecciones de alcaldías de 2027 mediante juicios por presuntos hechos de corrupción.