Amnistía protesta por la confirmación de la condena a latigazos contra una cantante iraní

Amnistía Internacional protestó el jueves por la confirmación en apelación de la pena a latigazos impuesta en Irán a una cantante que se presentó sin velo y con un vestido de tirantes.

La cantante Parastoo Ahmadi fue condenada a 74 latigazos, al igual que cuatro músicos y cuatro miembros de su equipo, por un concierto organizado ante una sala vacía pero retransmitido en directo por internet en diciembre de 2024.

Acompañada por un pianista, un baterista, un guitarrista y un bajista, Ahmadi apareció sin velo, con un largo vestido de tirantes y los labios pintados de rojo.

En Irán, las mujeres no tienen derecho a cantar en público. Además, deben llevar prendas holgadas que no revelen sus formas y usar un velo.

Según el diario Ham Mihan, el tribunal de apelación de la provincia de Qom, al suroeste de Teherán, rechazó los recursos presentados por la cantante y su equipo, y confirmó así la pena impuesta en primera instancia el 20 de junio.

Además de los latigazos, el tribunal también confirmó "la prohibición de ejercer actividades audiovisuales durante dos años y la prohibición de salir del país", en una decisión definitiva y ejecutoria, según el periódico.

Irán debe "renunciar a todo proyecto de ejecución de las penas de flagelación", afirmó Amnistía Internacional.

Estas penas "ponen de manifiesto el carácter inhumano y la brutalidad del sistema judicial iraní, así como su papel en la ofensiva en curso contra los derechos de las mujeres", agregó la oenegé en Instagram.

Ahmadi pasó dos semanas detenida antes de ser puesta en libertad bajo fianza. Ella y su equipo comparecieron por "atentado contra la decencia pública" y "complicidad en la producción, transmisión, difusión y publicación de contenidos obscenos y vulgares".