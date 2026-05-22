Aliados de la OTAN tantearán a Rubio tras la ira de EEUU por su respuesta contra Irán

Los miembros europeos de la OTAN intentarán tantear este viernes al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre las reducciones de tropas anunciadas por Washington, en un paso más por apaciguar la ira del presidente Donald Trump antes de su cumbre de julio.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la alianza se reunirán en la ciudad sueca de Helsingborg, después de que el magnate republicano arremetiera contra Europa por su respuesta limitada a la guerra contra Irán y amenazara incluso con la posibilidad de abandonar la OTAN.

El bloque, de 77 años de antigüedad, se vio sometido a tensiones este mes cuando Washington anunció abruptamente que retiraría 5.000 soldados de Alemania tras una disputa entre Trump y el jefe del gobierno de ese país, Friedrich Merz.

Si bien la administración Trump ya había advertido que retiraría sus fuerzas del Viejo Continente para centrarse en otras amenazas, la falta de coordinación aumentó la preocupación sobre la fiabilidad de Washington frente a una Rusia amenazante.

Uno de los objetivos en Helsingborg "es ver si hemos pasado página o no antes de la cumbre de Ankara", dijo un diplomático europeo.

A juzgar por los comentarios de Rubio al partir hacia las conversaciones, en los que reprendió a la OTAN por no respaldar a Trump en Irán, la respuesta se presenta incierta.

El mandatario estadounidense "no les está pidiendo que envíen sus aviones de combate" pero "ellos se niegan a hacer nada", dijo el jefe de la diplomacia estadounidense a los periodistas. "Esto nos molestó mucho", lanzó.

Aunque él mismo es un partidario de larga data de la alianza atlántica, Rubio ya ha advertido que Washington necesita "reexaminar" sus vínculos con la OTAN. Sobre todo, después de que las naciones europeas restringieran el acceso a sus bases para las operaciones estadounidenses contra Teherán.

En un intento por calmar la tormenta, algunos aliados han enviado buques más cerca de la región para, cuando termine la guerra, ayudar con el estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito de hidrocarburos que Irán ha bloqueado de facto.

Ha habido conversaciones informales sobre el papel de la OTAN, pero sin planificación ni resultados concretos.

Estados Unidos podría dar más malas noticias a la OTAN con la expectativa de que reducirá el número de tropas que pone a disposición de la alianza en caso de crisis.

El jefe de la OTAN, Mark Rutte, minimizó el impacto de las retiradas estadounidenses, al insistir en que son "lo de siempre", ya que los aliados europeos están reforzando sus propias defensas.

Trump aseguró el jueves que enviará 5.000 soldados a Polonia, un aparente cambio de rumbo respecto a la decisión anterior de Washington de cancelar el despliegue planeado de 4.000 militares.

El mandatario norteamericano afirmó que la medida se basaba en su relación con el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, un aliado nacionalista a quien, según él, estuvo "orgulloso de respaldar" en las elecciones del año pasado.

- ¿Ankara eclipsada? -

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el año pasado, la OTAN ha superado una serie de crisis, entre ellas convencerlo de que desistiera de su intento de apoderarse de Groenlandia.

Ahora, las repercusiones de la guerra con Irán amenazan con eclipsar la cumbre que se celebrará en la capital turca, Ankara.

La OTAN esperaba centrarse en demostrarle a Trump que los aliados están cumpliendo la promesa que le hicieron en la cita del año pasado de aumentar el gasto en defensa al 5% de sus PIB.

Diplomáticos aseguran que hay en preparación una serie de acuerdos de armas para demostrarle al magnate que Europa está haciendo lo que dice.

Más allá de la carrera por complacer a Trump, existe una aceptación entre los europeos de que tendrán que valerse cada vez más por sí mismos.

Liderados por Alemania, con su gran gasto, hay un creciente clima de firmeza, pero por ahora las discusiones se centran en reforzar el papel de Europa en la OTAN en lugar de crear una alternativa.

Un área en la que los europeos ya están actuando con mayor autonomía es el apoyo a Ucrania.

Rutte está presionando para obtener más compromisos de compra de armas a Estados Unidos para entregarlas a Kiev.