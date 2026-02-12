Alemania pide la dimisión de la relatora de la ONU para los territorios palestinos

Alemania se sumó el jueves a Francia para pedir la dimisión de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, debido a sus recientes declaraciones sobre Israel.

En una intervención por videoconferencia en un foro organizado en Doha por la cadena Al Jazeera, Albanese habló el sábado de un "enemigo común" que, según ella, ha permitido un "genocidio" en Gaza.

"El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayoría de los países del mundo lo hayan armado, le hayan proporcionado excusas políticas, un paraguas político y también apoyo económico y financiero es un desafío", afirmó la abogada italiana.

Para Alemania estos comentarios son impropios del cargo.

"Albanese ya se había permitido numerosos excesos en el pasado. Condeno sus recientes declaraciones sobre Israel. No puede continuar en su cargo", afirmó en X el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul.

Albanese se defiende de lo que califica de "acusaciones falsas" y asegura que sus palabras se han manipulado.

Preguntada el miércoles sobre la polémica por la cadena France 24, Albanese afirmó: "Nunca, nunca, nunca he dicho 'Israel es el enemigo común de la humanidad'".

"He hablado de los crímenes de Israel, del apartheid, del genocidio y he condenado como enemigo común al sistema que no permite llevar ante la justicia y poner fin a los crímenes de Israel", añadió.

Para la asociación francesa Juristas por el Respeto del Derecho Internacional (Jurdi), las acusaciones contra ella "constituyen una grave violación del principio de independencia de los mecanismos de la ONU y plantean el tema de la difusión de información manifiestamente inexacta".

Por consiguiente Jurdi afirmó haber presentado "una denuncia ante el Fiscal de la República de París por hechos susceptibles de constituir el delito previsto por la ley en materia de difusión de noticias falsas, en relación con las declaraciones fraudulentamente atribuidas a Francesca Albanese".