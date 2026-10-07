Alcalde opositor volverá a prisión tras ser operado en un hospital en Ecuador

El alcalde de Guayaquil, el opositor Aquiles Álvarez, volverá este martes a una cárcel de máxima seguridad de la que salió para ser operado de urgencia de la vesícula, informó su abogado Julio César Cueva.

En agosto, Álvarez fue condenado a siete y tres años de cárcel por la comercialización ilegal de combustible subsidiado y por el incumplimiento en el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia mientras era indagado en libertad por delitos cometidos antes de asumir en 2023 la alcaldía de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y su principal puerto.

De 42 años y duro crítico del gobierno del presidente Daniel Noboa, Álvarez está en prisión desde febrero y con él son seis los alcaldes que detenidos por presunta corrupción antes de las elecciones municipales de noviembre.

Álvarez "está siendo trasladado de regreso" a la prisión de El Encuentro, de donde salió con autorización el viernes para ser sometido a la intervención quirúrgica, dijo Cueva por la red X.

Agregó que "su traslado no tuvo hora exacta por razones de seguridad y coordinación".

El estatal organismo rector de las prisiones no ha suministrado ninguna información.

El alcalde llegó el viernes en una ambulancia a un hospital privado del puerto, ubicado a unos 60 km de la cárcel de El Encuentro en la que están líderes de bandas narco y políticos sentenciados por corrupción.

A pesar de estar en prisión, Álvarez mantiene el cargo para el que fue elegido por cuatro años.

En julio, el alcalde ya había sido llevado al mismo hospital debido a problemas de la vesícula, pero entonces rechazó ser operado, según autoridades del gobierno.

Su esposa Fiorella Ycaza postula para sucederle.