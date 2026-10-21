Al Sisi afirma que Egipto "defenderá el territorio saudita" y no atacará Yemen

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, afirmó este miércoles que el apoyo militar que su país quiere prestar a Arabia Saudita tiene como objetivo "defender el territorio saudita" y no incluye atacar Yemen, según un comunicado de su oficina.

Durante un acto gubernamental titulado Foro Egipto 2026, Al Sisi señaló que el "objetivo es defender el territorio y las fronteras del reino, así como las de cualquier otro Estado árabe, si Egipto recibe una solicitud al respecto", indicó su portavoz en un comunicado.

"Las operaciones militares egipcias no se extienden más allá de las fronteras de Egipto ni de las de ningún país hermano", agregó.

Al Sisi pidió el sábado al Parlamento que autorizara el apoyo a Arabia Saudita en su guerra contra los hutíes de Yemen, aliados de Irán, si se le solicita.

El mandatario afirmó que es "inconcebible" que su país permanezca al margen mientras la seguridad y la estabilidad de Arabia Saudita estén bajo amenaza.

Desde entonces, el Parlamento egipcio -integrado mayoritariamente por partidarios del presidente- celebró dos inusuales sesiones secretas y aplazó las deliberaciones hasta la próxima semana.

En julio, la frágil tregua de 2022 se derrumbó después de que los hutíes permitieran el aterrizaje de un avión iraní en la capital yemení, Saná, desafiando el control saudita sobre el espacio aéreo de Yemen, lo que desencadenó una serie de ataques.

En septiembre, los hutíes tomaron el control de la costa yemení del mar Rojo, fundamental para exportar crudo desde el bloqueo del estrecho de Ormuz impuesto por Irán desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Desde entonces lanzan ataques contra Arabia Saudita, entre ellos contra la petrolera estatal Aramco y el aeropuerto internacional de la capital, Riad.

Una eventual intervención militar supondría un cambio respecto de la política exterior prudente que Egipto ha mantenido durante las últimas décadas, centrada en proteger su propia seguridad nacional.

Durante años, El Cairo se posicionó como mediador regional y mantuvo canales de comunicación abiertos con las distintas partes en conflicto, entre ellas el movimiento palestino Hamás, Israel e Irán.