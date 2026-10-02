"Al papa lo espera una Argentina en crisis", dijo el arzobispo de Buenos Aires

El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, afirmó este viernes que la visita del papa León XIV a Argentina del 8 a 11 de noviembre próximo encontrará al país sudamericano herido, dividido y en crisis.

"Al papa lo espera una Argentina que está en crisis desde hace muchos años", dijo Cuerva a la prensa en la Catedral de Buenos Aires.

León XIV arribará a Argentina procedente de Uruguay y previo a su visita a Perú en el marco de una gira sudamericana.

Se trata de la primera visita de un papa a Argentina en 38 años. Su antecesor, el argentino Francisco, nunca regresó a su país natal desde que fue nombrado en 2013 hasta su muerte en 2025.

"El papa viene porque tiene su corazón pastoral en América Latina", dijo Cuerva.

"Se va a encontrar con una Argentina herida, dividida por esa famosa grieta que duele en las entrañas del pueblo, donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día", dijo sobre el clima social y político del país sudamericano.

También se refirió a la pobreza que volvió a aumentar el primer semestre de este año después de dos años a la baja y afecta a un tercio de la población y a casi la mitad de los niños menores de 14 años, el 10% de ellos en la indigencia.

El papa visitará "una Argentina donde duele un porcentaje muy grande que la está pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años" pero que aún así "no baja los brazos", dijo el religioso.

La iglesia católica, culto mayoritario del país sudamericano, convoca para el sábado próximo a una de las mayores peregrinaciones religiosas que se realiza cada año en Argentina, que irá de la capital hacia el santuario de Luján, 60km al norte.

Se prevé que este sábado, con la cercanía de la visita del papa, la marcha, que reúne habitualmente a decenas de miles de personas, supere el millón se peregrinos, pese al pronóstico de mal clima y tormentas.

Según la agenda anunciada, León XIV celebrará una misa en el santuario de Luján, patrona de Argentina, el miércoles 11 de noviembre, antes de su partida hacia Perú.