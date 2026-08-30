Al menos siete muertos y 23 desaparecidos tras naufragio de un ferri en Chipre del Norte

Al menos siete personas murieron y una veintena siguen desaparecidas tras el naufragio de un ferri con 267 personas a bordo frente a las costas de Chipre del Norte, informaron las autoridades locales a medios turcos.

Todavía no se han determinado las causas del hundimiento pero un pasajero rescatado declaró a los medios locales que escuchó una explosión en la proa antes de que el navío se volcara.

"De las 267 personas a bordo del barco, 237 fueron rescatadas, hay siete muertos y 23 siguen desaparecidas", declaró el primer ministro de la República Turca del Norte de Chipre (RTCN), Unal Ustel, en una entrevista en directo a la cadena de televisión pública turca TRT.

La embarcación volcó poco después de zarpar del puerto de Kyrenia rumbo a la ciudad turca de Tasucu.

En imágenes retransmitidas por la televisión turca se veía al ferri tras haber volcado, y gente con chalecos salvavidas sobre el casco del barco, de color naranja. Hacía sol y varios barcos de la zona acudieron a prestar asistencia.

La República Turca de Chipre del Norte, únicamente reconocida por Turquía, controla el tercio norte de la isla de Chipre, dividida desde 1974.

Ankara ocupó esa parte de la isla en aquel entonces en respuesta a un golpe orquestado por Atenas y llevado a cabo por grecochipriotas, con el objetivo de anexionar la isla a Grecia. Actualmente, la República Turca de Chipre del Norte cuenta con conexiones aéreas y marítimas con Turquía.

"Se están realizando todos los preparativos necesarios para garantizar una rápida respuesta de los servicios de rescate y de salud", indicó el Ministerio de Salud de la República Turca de Chipre del Norte.