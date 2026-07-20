Al menos 67 sobrevivientes, dos muertos y un número poco confiable de desaparecidos en un naufragio en Guyana

La búsqueda de personas continúa el domingo cerca de las costas de Guyana tras el naufragio de un ferry con más de un centenar de personas, mientras las autoridades informaron del rescate de 67 personas y la muerte de otras dos.

Además, dijeron que hallaron irregularidades en la operación del barco.

El ferry, que había zarpado el sábado por la noche de la capital, Georgetown, con 133 pasajeros y tripulantes, tenía previsto navegar por mar antes de remontar un río para llegar a Port Kaituma, ubicado en lo profundo de la selva.

"Se han rescatado 67 personas: 41 hombres, 11 mujeres y 15 niños. Entre los niños, seis son varones y nueve son niñas", señaló un comunicado del gobierno.

Un hombre y una mujer fueron hallados muertos. Sin embargo, mientras prosiguen las labores de búsqueda, las autoridades se declararon "indignadas" al descubrir en la noche que la lista de pasajeros "no refleja con exactitud a los ocupantes a bordo", dijo el ministro de Obras Públicas, Juan Edghill.

Además, el primer ministro, Mark Phillips, informó en una conferencia de prensa durante noche del domingo que "dos tripulantes rescatados dieron positivo por consumo de cannabis durante los exámenes médicos realizados por el personal de salud".

Al mediodía, el Centro de Coordinación continuaba supervisando la búsqueda y rescate a gran escala.

- "Estábamos todos dormidos" -

El área de búsqueda se amplió de 400 a 1.070 kilómetros cuadrados. Pescadores locales que conocen bien el área se sumaron a la búsqueda, dijeron las autoridades.

En un video donde habla con familiares de los pasajeros, el ministro Edghill, indicó que "fue una gran ola la que volcó" el ferry MV Barima.

"Estábamos todos dormidos" cuando la embarcación volcó, dijo Wayne Kitson, un sobreviviente de 18 años, entrevistado por el medio local Kiskadee Watch en Charity, un pueblo de la costa noroeste.

El joven teme que su esposa e hija hayan perecido en el naufragio.

Con heridas leves en el brazo, la pierna y el cuello, dijo que "nadó en el océano desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana" antes de ser rescatado.

A primera hora de la mañana, el primer ministro informó a la AFP de un balance inicial de 53 personas rescatadas, con la esperanza de que esta cifra aumentara.

Todas fueron llevadas a tierra en la costa noroeste del país.

- Sin exceso de peso -

Según el comunicado, el barco, con capacidad para "más de 300 personas", transportaba "116 pasajeros y 17 tripulantes".

Construido en 1939, según el sitio web Vesselfinder, el MV Barima tiene una capacidad de carga de 284 toneladas.

"En el momento del incidente, el manifiesto del barco indicaba un peso de carga de 268 toneladas", señaló el gobierno.

El Barima fue sometido a su última revisión en dique seco en 2024 y cumple con su ciclo de mantenimiento obligatorio.

"El buque también opera con motores nuevos y realiza aproximadamente de tres a cuatro viajes mensuales al puerto de Kaituma", según el comunicado.

El ferry emitió un mensaje de socorro el sábado alrededor de las 23H00 hora local (03H00 GMT), informó en la madrugada del domingo el ministro Juan Edghill.

"Mantenemos la esperanza de encontrar" a todos, añadió al amanecer.

El naufragio es una enorme tragedia para este pequeño país anglófono de América del Sur, con algo menos de un millón de habitantes.

Port Kaituma se encuentra en el interior, en la región de Esequibo, y las embarcaciones navegan por el mar antes de adentrarse en un río para llegar al poblado de destino.

Esequibo, un territorio de 160.000 km² rico en petróleo, ha sido administrado por Guyana durante más de un siglo y se encuentra en el centro de una disputa con Venezuela, ya que ambos países discrepan sobre la demarcación de su frontera común.