Al menos 40 personas murieron ahogadas en Francia durante la ola de calor

La ola de calor que azota actualmente Francia provocó al menos 40 muertos por ahogamiento desde el 18 de junio, "principalmente jóvenes", anunció este martes el primer ministro, Sébastien Lecornu, mientras el episodio se prolonga.

Francia vivió este martes la jornada más calurosa desde 1947, cuando comenzaron las mediciones, indicó el servicio meteorológico Météo France, al anunciar una temperatura media de 29,8ºC. Aunque se registraron picos por encima de los 40ºC.

Los franceses viven su segunda ola de calor en menos de un mes. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

Pero las autoridades pusieron este martes el foco en el número de personas ahogadas: 40 desde el 18 de junio, "principalmente jóvenes". "Son las primeras víctimas de la crisis que estamos viviendo", agregó el primer ministro.

Aunque el fenómeno no es nuevo. Durante el verano de 2025, 409 personas murieron ahogadas en Francia, un aumento del 16% respecto a 2024, según las autoridades sanitarias. Entre las víctimas había 57 niños y adolescentes.

Cuando los franceses buscan ríos, lagos y otras zonas con agua para refrescarse, la ministra de Deportes, Marina Ferrari, alertó sobre los riesgos de bañarse en zonas no vigiladas y recordó la importancia de acudir sólo a áreas supervisadas.

En el lago de Annecy, en los Alpes franceses, una persona murió ahogada el martes por la tarde y otra se encuentra desaparecida, anunciaron los bomberos.

Un joven futbolista de la segunda división francesa se encuentra en un estado de muerte cerebral tras ahogarse el lunes por la tarde en una zona de baño prohibida en el río Ródano, cerca de la ciudad oriental de Lyon, según varias fuentes.

Dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados también sin vida el lunes dentro del auto familiar en Carpentras y tres ancianos fallecieron en sus domicilios en el suroeste del país.

El primer ministro del presidente, Emmanuel Macron, subrayó la "incertidumbre" sobre la duración de la ola de calor y pidió a los ministros trabajar sobre varias hipótesis, entre ellas una prolongación hasta "buena parte" de julio.

La intensidad de la ola de calor actual recuerda a la de agosto de 2003, cuando murieron alrededor de 15.000 personas en Francia durante sus dos semanas de duración.