Al menos 20 muertos en accidente de avión militar que transportaba billetes en Bolivia

Al menos 20 personas murieron este viernes en el accidente de un avión militar en Bolivia que transportaba dinero en efectivo y se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, cercano a La Paz, informaron las autoridades.

Partes del fuselaje destruido de la aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana yacían en una calle contigua a la terminar aérea, rodeadas de autos que también sufrieron serios daños, según imágenes del lugar captadas por la AFP.

"Son alrededor de 20 (fallecidos), tal vez algo más", aseguró desde el lugar el director de la División de Homicidios de la Policía, coronel René Tambo, al dar un balance actualizado a los periodistas.

Reportes oficiales iniciales habían situado la cifra de muertos en 15.

El jefe policial relató que su personal aún se encuentra realizando tareas de búsqueda de cadáveres y que podrían continuar hasta la mañana del sábado.

El presidente boliviano, Rodrigo Paz, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y heridos varias horas después del suceso. "Es un día de mucho dolor", afirmó en la red social X.

El avión militar provenía de la ciudad de Santa Cruz, en el este del país, y tenía como misión abastecer de papel moneda a La Paz, la capital administrativa.

Transeúntes se precipitaron para recoger los billetes que quedaron regados por los suelos y que eran propiedad del Banco Central de Bolivia, aunque según las autoridades carecen de valor.

Un grupo incluso intentó con insistencia llegar a los cargamentos que se encontraban dentro del avión, pero no lo consiguieron, constataron reporteros de la AFP.

Policías y militares armaron un anillo de seguridad y los repelieron con gases lacrimógenos.

Las cajas que quedaban con el dinero ardieron durante la noche en una enorme hoguera improvisada, que se inició en el lugar por disposición de las autoridades.

El Ministerio de Defensa informó en un comunicado que "el dinero transportado en la aeronave accidentada no tiene numeración ni serie oficial, por lo tanto carece de valor legal y adquisitivo" y que "su recolección, posesión o uso constituye delito".

La institución señaló que las causas del accidente aún se desconocen y anunció que conformó una junta investigadora para determinarlas.

- Tumulto -

En el momento del accidente caía "una granizada fuerte" y "había rayos", dijo a la AFP Cristina Choque, vendedora de 60 años, cuyo auto fue impactado por los restos de la aeronave.

"La llanta es lo que ha caído encima de nosotros (...), mi hija está afectada, tiene una herida en la cabeza", relató.

La mujer y su familia permanecieron dentro del vehículo accidentado por temor a ser saqueados por la muchedumbre.

La Fiscalía de La Paz recibió denuncias de saqueos de comercios por parte de delincuentes que aprovecharon el tumulto en las calles.

"Se ha aprehendido a 12 personas" para investigarlas, dijo a la prensa el fiscal Luis Carlos Torres.

Las operaciones del aeropuerto internacional de El Alto, el segundo más importante de Bolivia, quedaron suspendidas.

Los hospitales de la ciudad lanzaron una campaña de donación de sangre para atender a los heridos.