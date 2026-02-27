Al menos 15 muertos en accidente de avión militar en Bolivia

Al menos 15 personas murieron este viernes en el accidente de un avión militar en Bolivia que transportaba dinero en efectivo y se estrelló al aterrizar en el aeropuerto de El Alto, cercano a La Paz, informó la Dirección Nacional de Bomberos.

Se han contabilizado “entre 15 y 16 personas (fallecidas) en este momento”, informó a la prensa desde el lugar del siniestro el coronel bombero Pavel Tovar. Un informe preliminar de bomberos daba cuenta de 11 muertos.

“Estamos recuperando los cuerpos de estas personas que lastimosamente han sufrido el accidente”, agregó.