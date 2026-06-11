Airbus impulsa una alianza alemana para un caza de 6ª generación tras fracaso del SCAF

Airbus hizo oficial el jueves en Berlín una alianza de ocho empresas alemanas para desarrollar un avión de combate de sexta generación, como alternativa al proyecto franco-germano-español SCAF descartado el lunes.

El Sistema de Combate Aéreo del Futuro (SCAF), proyecto emblemático de cooperación en materia de defensa europea, fue lanzado en 2017 por el presidente francés Emmanuel Macron y la entonces canciller alemana Angela Merkel, y España se sumó en 2019.

Sin embargo, este se decidió a nivel político sin consultar a los fabricantes -el francés Dassault y el europeo Airbus-, mientras que el contexto geopolítico y las formas de hacer la guerra cambiaron profundamente.

Según la explicación oficial de su fracaso, las divergencias entre Dassault, que representaba los intereses de Francia y reclamaba el liderazgo en el caza, y Airbus, que representaba a Alemania y España y deseaba desarrollarlo a partes iguales, quedaron sin resolver a pesar de la mediación política.

La nueva alianza, bautizada "Team Gen 6", se declara dispuesta a "configurar activamente, junto con socios europeos, el sistema de combate aéreo del futuro para Europa".

"No podemos permitirnos perder más tiempo", alertaron el jueves varias empresas españolas, entre ellas Indra, que pusieron en marcha una iniciativa similar.

Una estrategia de "cabildeo", "no es un consorcio el que se va a fabricar el avión del futuro", matiza un conocedor del expediente europeo entrevistado por la AFP.

Dassault, que ya produce el avión de combate Rafale, "sabe fabricar un caza de principio a fin. Airbus no tiene esa capacidad interna. En el Eurofighter, se apoyaron en las competencias de la británica BAE Systems y la italiana Leonardo", subraya otro experto industrial europeo bajo condición de anonimato.

Francia considera que puede desarrollar un avión de combate "para 2040".

El director general de Dassault no ha dejado de afirmar que la empresa sabría hacerlo "por sí sola".

"Somos muy buenos, pero ¿puede Francia 'pagarse sola' un avión de combate de sexta generación? No (...) Sobre todo sin compartir las tecnologías subyacentes", escribe Stéphane Audrand, consultor independiente e investigador asociado del Ifri, en LinkedIn.

Otra fuente consultada por la AFP sostiene que Dassault tendrá que recurrir a países como los Emiratos. "Un sinsentido geoestratégico" tras la ruptura con los alemanes, según este especialista.