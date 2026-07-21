Afganos buscan a decenas de desaparecidos tras devastadoras inundaciones

Rescatistas intentaban el martes alcanzar a pobladores atrapados bajo el lodo y las piedras en el este de Afganistán, zona azotada por grandes inundaciones que mataron al menos 23 personas.

Hay unos 100 desaparecidos, indicó la agencia nacional y provincial de desastres, que también actualizó la cifra de muertos de la tragedia del lunes.

Un periodista de la AFP observó a decenas de personas reunidas en la remota Parun, capital de la provincia de Nuristán, utilizando varas de madera y sus manos para buscar a los desaparecidos.

"Nunca presencié una inundación tan peligrosa", afirmó Farid Gul Zaheer, farmacéutico de 34 años. "Se sintió como un terremoto, y escuché a niños y otra gente gritando", contó tras resultar herido al huir a una montaña. "Todos están traumatizados, nadie durmió en toda la noche".

El martes, una excavadora ayudó a remover escombros en Parun, donde la inundación sepultó varios locales y arrastró grandes piedras que arremetieron contra edificios.

El alcalde de Parun y otros empleados gubernamentales figuran entre los desaparecidos, indicó el lunes la oficina del gobernador.

Zakirulah Zaki, gerente del hotel Spogmai, afirmó haber sentido como "un acto de Dios".

"Los demás hoteles, mercados y locales quedaron completamente destruidos", comentó a la AFP el hombre de 29 años.

Su hermano menor, que estuvo desaparecido, fue encontrado.

Juma Khan Nayel, jefe de comunicaciones de la Sociedad Afgana de la Media Luna Roja, describió una "situación devastadora" en la que el agua subió a niveles sin precedentes.

"En este momento, con urgencia, estamos suministrando algo de comida, agua, y carpas para aquellos cuyas casas quedaron destruidas", indicó.

El Ministerio de Defensa de Afganistán indicó que el ejército fue desplazado a la zona para apoyar las tareas de socorro, mientras la ONU subrayó estar evaluando la tragedia.

Las lluvias también golpearon a Pakistán, donde 12 personas murieron según la agencia de manejo de desastres de la provincia de Jaiber Pajtunjuá.

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