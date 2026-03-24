Afganistán anuncia la liberación de un preso estadounidense

Las autoridades talibanas en Afganistán anunciaron el martes la liberación de un estadounidense detenido desde hace más de un año.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la familia del investigador Dennis Coyle escribió al líder supremo de Afganistán pidiendo que "se le otorgara la gracia y fuera liberado".

"La Corte Suprema del Emirato islámico consideró su periodo de detención suficiente y decidió su liberación", informó.

El anuncio se produjo tras un encuentro entre el jefe de la diplomacia afgana, Amir Khan Muttaqi; el enviado especial estadounidense en Afganistán, Zalmay Khalilzad; el embajador emiratí en Kabul, Saif Mohammed Al-Ketbi, y un miembro de la familia de Coyle.

Originario de Colorado y de 64 años de edad según el sitio de su familia, este investigador lingüista fue arrestado en enero de 2025 por las autoridades afganas, según la Fundación Foley, que aboga por la liberación de los estadounidenses tomados como rehenes o detenidos arbitrariamente en el extranjero.

Emiratos Árabes Unidos facilitó la liberación, precisó el ministerio y agregó que Coyle se reencontró con su familia en Kabul el martes.

Washington saludó la liberación e instó a las autoridades a liberar a los demás prisioneros.

Estados Unidos pide "el retorno inmediato de Mahmood Habibi, Paul Overby y de todos los demás estadounidenses detenidos injustamente", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

En 2025, cinco estadounidenses fueron liberados por las autoridades talibanas.