Abogados anuncian una denuncia contra el ministro del Interior francés por las "mutilaciones" de manifestantes

Los abogados de al menos 18 personas heridas durante las protestas sociales y estudiantiles que sacuden Francia desde mediados de septiembre anunciaron este viernes que denunciarán al ministro del Interior, Laurent Nuñez, por las "mutilaciones" de manifestantes.

El gobierno del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, se encuentra bajo presión para evitar los disturbios y saqueos registrados el 17 de octubre, pero también por la respuesta policial que provocó que manifestantes resultaran gravemente heridos.

La AFP contabilizó una veintena de heridos graves, que van desde manos arrancadas, fractura de mandíbula o incluso la pérdida de un ojo, causadas por LBD (lanzadores de balas de defensa) o disparos de granadas desde mediados de septiembre.

"Hoy consideramos que es imperativo apuntar a quien es responsable de estas mutilaciones y de estos daños masivos, es decir, el ministro del Interior, Laurent Nuñez", declaró el abogado Arié Alimi, al anunciar la futura denuncia ante la Corte de Justicia de la República.

La denuncia, que se presentará dentro de "tres semanas", se centra en las "órdenes que ha dado sobre el uso de estas armas que sabe que mutilan, que sabe que son armas de guerra, que sabe que no deben utilizarse en el mantenimiento del orden", agregó en una rueda de prensa en París.

La Corte de Justicia de la República, compuesta por tres magistrados de la Corte de Casación y doce parlamentarios de todas las tendencias políticas, es la única jurisdicción competente en Francia para juzgar a los miembros del gobierno en el ejercicio de sus funciones.

Según un conteo hasta el 30 de octubre, la policía abrió 105 investigaciones internas, 52 en el marco de las protestas estudiantiles, 48 por la acción de sus agentes el 17 y 18 de octubre y cinco por hechos del 24 de octubre, según una fuente próxima al caso.