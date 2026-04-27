Fiscalía Electoral le abre una investigación oficio a la alcaldesa de Arraiján

La ausencia de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, a una cita clave con las autoridades electorales ha desencadenado una investigación formal. Por segunda ocasión, la burgomaestre no atendió a la Fiscalía General Electoral, que buscaba esclarecer el uso de su imagen en el proyecto de transporte colegial municipal.

La reunión estaba pautada para este lunes a las 10:00 a.m., tras una coordinación previa con la Dirección de Asesoría Legal del Municipio. Sin embargo, al llegar a las instalaciones, el equipo fiscal fue notificado de que Peñalba “nuevamente no estaba disponible”.

Ante esta falta de comparecencia, Mariby Ábrego, representante de la Fiscalía General Electoral, confirmó que la institución ha decidido proceder con una investigación de oficio. El centro de la controversia es la presunta comisión de un delito electoral, específicamente la utilización de recursos y bienes del Estado para beneficio personal o político.

A pesar de la ausencia de la alcaldesa, el personal de la Fiscalía se trasladó al área administrativa para realizar una inspección técnica de los vehículos destinados al transporte gratuito de estudiantes. Durante la diligencia, se observaron detalles particulares.

A diferencia de las denuncias iniciales que mostraban el rostro de Peñalba en la carrocería, en esta ocasión la imagen había sido cubierta por un emoticono (emoji) similar a los utilizados en redes sociales.

La Fiscalía destacó que, según registros previos y reportes en medios de comunicación, los buses originalmente portaban la imagen de la alcaldesa, lo que sustenta la sospecha de propaganda indebida con fondos públicos.

“Acudimos a la cita... sin embargo, al llegar se nos informó que la señora alcaldesa nuevamente no estaba disponible para atendernos. Se procedió a abrir una investigación de oficio por la utilización de recursos y bienes del Estado”, señaló Ábrego durante las diligencias preliminares.

La sección de Panamá Oeste de la Fiscalía continuará con las diligencias para determinar la responsabilidad legal de la funcionaria.

Por su parte, la alcaldesa Peñalba compartió en sus redes sociales fotos parada frente a los buses en los que aparece la imagen con un emoji y la canción “Te duele” de Danger Man y Japanese. “Les presento los buses colegiales municipales con emojis de la alcaldesa que recorre 5 rutas diarias y que impacta a más de 6,000 estudiantes”, comentó.