Zona Libre de Colón rechaza señalamientos y reafirma avances en seguridad

La Gerencia General de la Zona Libre de Colón (ZLC) rechazó las publicaciones atribuidas al señor Jeffrey Hardy, representante de la entidad privada TRACIT, al considerar que contienen señalamientos que afectan la imagen de la institución, sus usuarios y la economía nacional.

A través de un comunicado, la ZLC afirmó que dichas publicaciones atribuyen de manera incorrecta a la entidad y a sus usuarios la realización o facilitación de actividades ilícitas como contrabando, lavado de activos, ocultamiento y redistribución de bienes ilegales.

La administración de la zona franca indicó que durante una reunión con Hardy, en la que también participó la ejecutiva de Philip Morris International, Gianela Rivas, y funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, se presentaron los avances implementados en materia de seguridad y cumplimiento.

Según la ZLC, durante el encuentro se evidenció un desconocimiento sobre la realidad actual de la entidad, al señalar que Hardy manifestó que los puertos forman parte de la Zona Libre de Colón, lo cual, aclaró la institución, no corresponde, debido a que estos están bajo competencias distintas.

La entidad también indicó que parte de las informaciones utilizadas para formular señalamientos corresponden a hechos de hace más de dos años y que, a su juicio, han sido superados con las medidas adoptadas por la actual administración pública.

La Gerencia de la ZLC reiteró que la salida de mercancías desde la zona franca hacia los puertos o al territorio nacional es competencia exclusiva de la Autoridad Nacional de Aduanas y no de la Zona Libre de Colón.

Asimismo, destacó que mantiene una política de denuncia ante cualquier actividad ilícita y que los casos registrados representan una proporción mínima frente al volumen anual de intercambio comercial de la institución, que supera los 25 mil millones de dólares.

La ZLC informó además sobre las medidas de seguridad implementadas, entre ellas sistemas de videovigilancia, escáneres instalados en los accesos con apoyo de la Embajada de Estados Unidos y otros mecanismos de control y regulación.

La administración señaló que los usuarios de la Zona Libre de Colón han expresado su rechazo a las publicaciones difundidas y su preocupación por posibles afectaciones a la economía nacional.

Finalmente, la Gerencia General exhortó a los autores de las publicaciones a realizar las aclaraciones correspondientes y reiteró su disposición de recibir a quienes deseen conocer los avances y la realidad actual de la Zona Libre de Colón.