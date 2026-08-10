Wall Street cierra en rojo en expectativa por el alza del petróleo y cifras de inflación de EEUU

La Bolsa de Nueva York cerró con una leve caída el lunes, tras una nueva alza de los precios del petróleo y en espera de la publicación de la cifra de la inflación estadounidense para julio.

El Dow Jones perdió el 0,11%, mientras el índice Nasdaq cedió un 0,32% y el índice ampliado S&P 500, que reúne las 500 empresas más grandes que cotizan en Wall Street, terminó cerca del equilibrio (-0,06%).

“Los precios del crudo escalaron a todo lo largo de la sesión, atenuando así la fuerza del mercado bursátil”, resumieron analistas de Briefing.com.

El petróleo subió casi un 5% el lunes, impulsado por los temores de otro impasse diplomático entre Washington y Teherán, que plantean diferentes condiciones para desbloquear el estratégico estrecho de Ormuz.

Una parte de los inversores intenta, sin embargo, “ignorar la situación en el Golfo”, opinó Steve Sosnick, de Interactive Brokers.

Ellos prefieren concentrarse en la publicación el miércoles del índice de precios al consumo para el mes de julio, seguido el jueves del índice de precios a la producción.

Los mercados anticipan una ligera ralentización de la inflación en Estados Unidos, mientras que el mercado laboral estadounidense ha mostrado recientemente signos de debilidad.

Si dicho escenario se confirma, “reforzaría la idea de que la Fed (Reserva Federal estadounidense, ndlr) puede permitirse seguir siendo paciente” antes de subir sus tipos, estima Daniela Hathorn, analista de Capital.com.

Por ahora, los operadores siguen divididos: cerca de la mitad continúa apostando por un recorte de las tasas en septiembre, según la herramienta de monitoreo CME FedWatch.

Por el lado empresarial, Intel cayó (-4,06% hasta 97,52 dólares) después de revelar su intención de recaudar 15.000 millones de dólares mediante la emisión de nuevas acciones.

El especialista en chips de Nvidia perdió un 2,86% hasta 217,55 dólares, tras reportes de prensa según los cuales querría asociarse con algunos de los gigantes financieros de Wall Street, entre ellos Apollo Global, Blackstone o Goldman Sachs, en un plan de inversión de 500.000 millones de dólares en infraestructuras de inteligencia artificial.