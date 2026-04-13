Wall Street cierra al alza atenta a la geopolítica

La Bolsa de Nueva York cerró al alza el lunes, con los inversores optimistas sobre un posible acuerdo entre Washington y Teherán a pesar del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

Tras una apertura a la baja, los principales índices del mercado estadounidense finalmente cambiaron de rumbo: el Dow Jones ganó un 0,63%, el Nasdaq avanzó un 1,23% y el S&P 500, un 1,02%.

“El mercado apuesta a que Donald Trump logrará cerrar un acuerdo” con Teherán, señaló a la AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

El presidente estadounidense aseguró el lunes que los iraníes “quieren hacer un trato. Con muchas ganas, con muchísimas ganas”, tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Añadió en su plataforma Truth Social que 34 barcos cruzaron Ormuz el domingo, que según dijo “es por lejos la cifra más alta desde que comenzó este insensato cierre”.

Una quinta parte del petróleo mundial transitaba normalmente por este paso estratégico antes del conflicto.

Tras haber subido durante la sesión hasta los 103,87 dólares, el precio del barril de Brent del mar del Norte, cerró finalmente por debajo de los 100 dólares.

“La reacción del mercado es, en definitiva, relativamente moderada”, observaron los analistas de Briefing.com.

Además de los acontecimientos geopolíticos, los inversores también seguirán de cerca esta semana los indicadores estadounidenses, entre ellos la inflación a nivel de productores (PPI) del mes de marzo, el martes.