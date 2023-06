Voluntad ciudadana y el turismo para rescatar a Colón

El presidente de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, Michael Chen aseguró que la provincia tiene un gran potencial para salir adelante y reactivar su economía a través de la actividad turística y el apoyo a los micros y pequeños empresarios.

Según Chen para que la provincia tenga un cambio en positivo, primero hay que empezar a trabajar en su propia gente, por lo que impulsa una campaña que se llama “el cambio comienza por mí”.

“¿De qué sirve tener la mejor ciudad si nosotros como colonenses no la vamos a cuidar? ¿De qué sirve tener las mejores empresas si no vamos a ofrecer un servicio de excelencia y de qué vale tener la mejor educación si no la vamos a aplicar con moral, valores y principios?, el verdadero cambio no solo es de Colón, sino también de Panamá debe empezar por uno mismo”, dijo Chen.

“Cuando yo le pregunto a la gente por Colón, piensan en tres cosas muy puntuales: la Zona Libre, los puertos y lamentablemente algo que no podemos esconder que es la inseguridad y qué ha ocasionado todo esto. Lo resumo en una frase que yo le llamo falta de sentido de pertenencia”.

Chen mencionó que “las empresas más grandes nacieron en la provincia de Colón pero han migrado. Colón es la provincia que más aporta al Producto Interno Bruto de hecho un 17% pero cuando vemos y estudiamos la reinversión en la provincia no es cónsona con lo que aportamos”.

El empresario afirmó que la ciudad de Colón puede convertirse “en un tipo de Bahamas en esteroides”, convirtiendo a sus 16 calles “en un lugar turístico donde puedan venir a comprar completamente libre de impuestos, en donde vengan los cruceristas y tengan actividades que hacer. De una manera orgánica pudiéramos reactivar la economía, desde los que tienen restaurantes, hasta los que venden productos, ofrecen servicios y podemos hacer un ecosistema brillante y espectacular para reactivar desde nosotros mismos la provincia de Colón, pero la pregunta es ¿existe la verdadera voluntad y estamos todos dispuestos a poner de nuestra parte?”.

“Reactivar la economía con el proyecto Colón Puerto Libre, de hacer las 16 calles libres de impuesto y si podemos reactivar la economía en las 16 calles en la Costa Arriba y en la Costa Abajo vamos a poder ayudar a incidir en materia educativa, social, cultural y obviamente que a mayor economía vamos a necesitar mayor seguridad”, indicó Chen.

Explicó que “Colón Puerto Libre es una Ley de la República que ya está en vigencia, de hecho tiene 28 años, pero no ha sido aplicada y nadie ha tenido la voluntad de aplicarla como debe ser”. Chen destacó que a esto se le suma otros atractivos que tiene la provincia por ejemplo sus playas, sus costas “que pueden ser un lugar especial para hoteles resort”, también tienen una gastronomía envidiable.