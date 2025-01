Los empresarios afirmaron que no están de acuerdo con las propuestas que buscan elevar el ITBMS del 7 al 10%, ni en cobrarles a los turistas $10 que ingresen a Panamá por vía aérea, como medidas para financiar el déficit de la CSS. Ambas medidas han sido propuestas por parte de los diputados que buscan evitar un posible aumento a la edad de jubilación.

Coinciden que es necesario avanzar y lograr consensos lo antes posible para que exista un clima de confianza en la inversión, no se reduzca la calificación de riesgo país, se generen empleos, entre otros.

“Tenemos que ponernos de acuerdo pronto para que las perspectivas económicas sean buenas. Los panameños estamos dispuestos a invertir en un país tranquilo y con confianza. No estamos de acuerdo en cobrarle un centavo más a los turistas, ni subir el ITBMS, eso afectaría la economía”.

“Se tiene que buscar una solución, se ha estado trabajando arduamente para encontrar un plan que ayude. La solución que se escoja tiene que ser a largo plazo, no se puede estar elevando tarifas para que cada cierto tiempo haya que revisarlo”.

“El proyecto de Ley de reformas a la CSS tiene que ser autosostenible, aumentar un impuesto que impacta a todos los panameños para un problema en particular, no es el mejor mecanismo. Los mismo que el cobro de $10 a los turistas. No se pueden poner curitas”.