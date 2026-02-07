Una corte nigeriana sanciona a Londres con 420 millones de libras por muertes en la era colonial

Un tribunal nigeriano ordenó al gobierno británico pagar 420 millones de libras esterlinas (570 millones de dólares) a las familias de 21 mineros muertos a manos de las autoridades coloniales hace casi 80 años, informó este viernes su abogado a AFP.

El 18 de noviembre de 1949, la policía abrió fuego contra los trabajadores que estaban realizando una sentada en protesta contra las condiciones laborales y los salarios impagados en la mina del valle de Iva, en el estado de Enugu (sudeste).

Otras 51 personas resultaron heridas en el tiroteo, lo que avivó los crecientes llamamientos a la independencia de Nigeria, conseguida en 1960.

El activista nigeriano de derechos humanos Mazi Greg Ono presentó el caso ante un tribunal de Enugu.

El juez Anthony Onovo dictaminó en una sentencia pronunciada el jueves que el gobierno británico debe pagar 20 millones de libras esterlinas a cada una de las familias de las víctimas.

El abogado de las familias, Yemi Akinseye-George, declaró a AFP que, una vez que tengan una copia de la sentencia, pedirán al fiscal general y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria que se lo notifiquen a Londres e inicien "los trámites diplomáticos para su cumplimiento".

Las autoridades británicas se negaron a comparecer en el juicio, "a pesar de la debida notificación", añadió el letrado.

En 2013 el Reino Unido acordó indemnizar a más de 5.000 kenianos que habían sido víctimas de torturas y malos tratos durante el levantamiento Mau Mau en la década de 1950.