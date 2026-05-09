UMIP y la Universidad Marítima Mundial firman acuerdo para potenciar investigación e intercambio académico

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y la World Maritime University (WMU) firmaron un Memorando de Entendimiento para impulsar el intercambio académico, el desarrollo de investigaciones conjuntas y la formación especializada en el sector marítimo y logístico.

El acuerdo fue suscrito por el rector de UMIP, Víctor Luna Barahona, y el presidente de WMU, Max Mejía. Con este convenio, ambas instituciones se comprometen a trabajar en el fortalecimiento de capacidades y en la promoción de un sector marítimo más innovador, eficiente y sostenible, con impacto regional y global.

WMU es una institución de posgrado fundada en 1983 por la Organización Marítima Internacional, agencia especializada de la ONU. La alianza refuerza la misión de UMIP de formar líderes bajo estándares internacionales y posicionar a Panamá en el desarrollo sostenible del sector marítimo y oceánico.