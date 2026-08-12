UMIP otorga Doctorado Honoris Causa a Rodolfo Sabonge

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) otorgó el Doctorado Honoris Causa al ingeniero Rodolfo Sabonge, en reconocimiento a una trayectoria profesional estrechamente vinculada al desarrollo marítimo y logístico del país, a la planificación estratégica y a los procesos de integración regional. La distinción, considerada la máxima categoría académica que concede la UMIP, fue aprobada por el Consejo Académico tras valorar sus aportes al sector marítimo y a la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Durante la ceremonia de investidura, el rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona, destacó el liderazgo del homenajeado. “La Comisión de Asuntos Académicos recomendó otorgar al ingeniero Rodolfo Sabonge Chamorro el grado de Doctor Honoris Causa, como un reconocimiento a sus grandes aportes al país y a la Universidad Marítima Internacional de Panamá, a su destacada trayectoria profesional, a sus dotes de liderazgo y a su invaluable contribución al desarrollo del sector marítimo y de la sociedad panameña”, expresó.

El vicerrector académico, Roberto Aparicio, resaltó el papel de Sabonge en momentos determinantes para la transformación del Canal de Panamá, así como su capacidad para vincular la academia con la industria. “Se ha valorado su liderazgo en el sector marítimo, su participación en momentos fundamentales de transformación del Canal de Panamá, su compromiso con la investigación y la educación marítima, y particularmente una relación histórica con nuestra Universidad que demuestra con hechos su compromiso con la formación de las nuevas generaciones”, señaló. La presentación de su trayectoria estuvo a cargo del exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, quien destacó su participación en el proceso de ampliación de la vía interoceánica.

Al recibir el reconocimiento, Sabonge agradeció a la UMIP y afirmó que asume el Doctorado Honoris Causa como un estímulo para seguir contribuyendo al desarrollo del país. Advirtió que uno de los principales desafíos de Panamá es cerrar la brecha entre sus ventajas estratégicas y su capacidad para convertirlas en oportunidades sostenibles.