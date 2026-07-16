Uber compra a Delivery Hero, dueña de PedidosYa, por $14.800 millones

Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER) firmó un acuerdo de fusión con Delivery Hero, propietaria de PedidosYa, extendiendo la mayor plataforma de movilidad y reparto del mundo a un total de 99 países, con un volumen bruto de mercancías (GMV) pro forma combinado de 236.000 millones de dólares en 2025.

Según los términos de la oferta pública de adquisición voluntaria, Uber ofreció a los accionistas de Delivery Hero una contraprestación en efectivo de $47.52 por acción “el Precio de la Oferta”, lo que implica un valor patrimonial totalmente diluido de $14,800 millones de dólares.

Las empresas seguirán funcionando con la misma infraestructura tecnológica y operativa que impulsa a Delivery Hero hoy en día: la plataforma, el motor logístico y las capacidades de datos que respaldan a las marcas.

El Precio de la Oferta representa una prima de aproximadamente el 127 % sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de los tres meses anteriores al 8 de mayo de 2026 y de aproximadamente el 34 % sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de los tres meses anteriores al anuncio de hoy.

“El talentoso equipo de Delivery Hero ha construido un negocio extraordinario, con marcas locales muy apreciadas y una sólida presencia en algunos de los mercados de reparto de mayor crecimiento del mundo”, declaró Dara Khosrowshahi, CEO de Uber.

“Al integrar nuestras plataformas, Uber extenderá el servicio de entrega asequible y confiable a muchos millones de personas más en algunas de las economías más dinámicas del mundo, a la vez que creará más oportunidades para comerciantes y repartidores”, dijo Khosrowshahi.

Por su parte, Niklas Östberg, CEO y cofundador de Delivery Hero, señaló que “estamos entusiasmados con esta oportunidad con Uber y las posibilidades que ofrece para nuestros empleados, accionistas y socios. La plataforma global de movilidad y reparto de Uber, junto con nuestro compromiso compartido con la innovación, hacen de esta la alianza ideal para potenciar las fortalezas de Delivery Hero en el reparto local de comida y el comercio rápido, y para llevar nuestra estrategia de aplicación diaria aún más lejos para nuestros clientes”.

Uber reconoce que el éxito de Delivery Hero se basa en el talento, el espíritu emprendedor y la dedicación de su gente, y se ha comprometido a mantener la sede de Delivery Hero y a no realizar cambios en su plantilla en Berlín al menos hasta 2029.

Además, Uber se comprometió a realizar todos los esfuerzos comercialmente razonables para invertir 2.000 millones de euros en Alemania hasta 2031, centrándose en el desarrollo de su plantilla local, el crecimiento de su negocio a nivel nacional y el lanzamiento de despliegues de vehículos autónomos y asociaciones con la industria automovilística alemana.

En un comunicado detallaron que se espera que la transacción prevista combine la plataforma tecnológica global y la red de movilidad de Uber con las marcas líderes de reparto local de Delivery Hero, sus sólidas relaciones con proveedores y sus capacidades de comercio rápido en constante crecimiento.

Las partes confían en que la oferta propuesta tiene el potencial de acelerar la innovación y ampliar las opciones, el valor y la comodidad para los clientes, socios y usuarios.