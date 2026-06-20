Economía

Trump amenaza con imponer peajes en el estrecho de Ormuz si no se cierra el acuerdo entre EEUU e Irán

Trump amenaza con imponer peajes en el estrecho de Ormuz si no se cierra el acuerdo entre EEUU e Irán
AFP
20 de junio de 2026
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