Treinta ganaderos de la provincia de Colón recibieron sementales de la raza Brahman

Un total de 30 productores de la provincia de Colón recibieron sementales de la raza Brahman, como parte del Programa de Mejoramiento Ganadero impulsado por la Dirección Nacional de Ganadería, del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Mediante una nota de prensa el MIDA señaló que, la entrega realizada en conjunto con la Coordinación de Ganadería Regional de Colón, beneficia a ganaderos de cinco distritos: Santa Isabel, Donoso, Chagres, Colón y Portobelo, con el propósito de fortalecer los sistemas de reproducción y mejorar la calidad genética del hato en la región.

Asimismo la entidad detalló que, durante la actividad, la Dirección Nacional de ganadería destacó la importancia de este tipo de iniciativas para apoyar a los productores con animales de calidad y contribuir a la productividad del sector, promoviendo mejores prácticas de manejo y selección.

También se busca facilitar el acceso a recursos genéticos, mientras que la Coordinación Regional de Colón destacó el acompañamiento técnico como parte fundamental para asegurar el aprovechamiento adecuado de los sementales.

El MIDA subrayó que, con esta entrega continúa trabajando en pro del desarrollo ganadero en Colón, impulsando la mejora genética y la sostenibilidad de la actividad productiva en los distintos territorios beneficiados.

En la actividad participaron representantes del Instituto de Seguro Agropecuaria (ISA).