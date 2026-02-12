Trece productores serán indemnizados tras ser afectados por lluvias

Trece productores que sufrieron daños en sus cultivos debido a las crecidas de ríos y ráfagas de viento, registradas tras las fuertes lluvias que azotaron las provincias de Coclé, Colón, Veraguas y Bocas del Toro el pasado 6 de febrero, serán indemnizados, informó el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA).

La institución detalló que, luego de una investigación de campo, se determinó que el ISA mantiene una superficie de 23 hectáreas aseguradas, de las cuales 20.14 resultaron con severas afectaciones y pérdidas totales. Los rubros afectados incluyen cebolla, plátano, sandía y café, producto del desbordamiento de afluentes cercanos debido a los eventos climáticos en dichas regiones. Por las pérdidas totales y parciales, se estima que el ISA desembolsará unos 35 mil dólares en concepto de indemnización; se prevé que la entrega para los productores de cebolla concluya antes de finalizar febrero.

El informe agrega el desglose de los 13 productores afectados: Coclé: cinco productores con 5.34 hectáreas aseguradas de cebolla; Colón: un productor con una hectárea asegurada y 150 unidades de plátano dañadas; Veraguas: cinco productores con 14.8 hectáreas de sandía deterioradas y Bocas del Toro: dos productores con dos hectáreas aseguradas y 150 unidades afectadas entre plátano y café.

Asimismo, se reportó que parcelas dedicadas a la producción de cebolla en las comunidades coclesanas de El Caño y Río Grande quedaron inundadas, mientras que otras en las zonas de Los Hatillos Abajo y La Raya de Calobre, en Veraguas, sufrieron los embates de la crecida del río Santa María.

Un reporte estadístico precisa que, en lo que va de 2026, el Instituto de Seguro Agropecuario ha gestionado un total de B/. 540,428.07 en concepto de indemnizaciones en todo el país.