Transportistas comienzan a recibir combustible subsidiado

El Gobierno puso en marcha este miércoles, 15 de abril, el despacho de combustible subsidiado para el sector transporte, una medida que comienza a implementarse a nivel nacional y que, según datos oficiales, ya involucra a más de 19,800 transportistas afiliados a la plataforma.

El director de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, afirmó que el sistema fue habilitado en un plazo corto. “Hoy miércoles 15 de abril del 2026 y estamos totalmente listos. Hemos tenido la oportunidad en un corto plazo, pero logramos desplegar toda la logística, todos los dispositivos, toda la plataforma de control a nivel nacional”, dijo.

De acuerdo con el funcionario, el subsidio está disponible desde hoy para transporte colectivo, selectivo y colegial, mientras el resto de las modalidades se integran de forma progresiva. “El día de hoy cualquier transportista colectivo, selectivo, colegial, turismo va a poder ir a todas las estaciones de despacho de combustible aprobadas por la Secretaría de Energía y obtener su combustible subsidiado”, añadió.

El presidente de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), Jorge Dimas Collado, señaló: “Estamos haciendo los recorridos pertinentes para verificar que todo saliera bien... varios transportistas han recibido su subsidio sin ningún problema... me manifiestan que todo ha fluido sin ningún inconveniente”.

Desde las estaciones, el proceso depende de la validación digital de cada unidad. Marcelino Correia, jefe de zona de Petroleos Delta, explicó: “Con la plataforma de la IG, una vez que llega el transportista y haga su fila, vamos a estar validando lo que son las placas... ya entonces procedemos a hacer el despacho”.

Arquímedes Domínguez, transportista de Las Tablas indicó que “en 200 litros tenemos un ahorro de $90 que es bastante significativo para nosotros”.

Las autoridades indicaron que el registro para transporte de turismo y carga sigue en desarrollo y su incorporación se prevé a partir de este viernes, en lo que será una fase clave para medir el alcance real de la medida.