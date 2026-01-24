Tocumen registra un aumento del 9% en pasajeros en 2025

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que cerró 2025 con 20.98 millones de pasajeros, un aumento del 9 % respecto a 2024, y 166,448 movimientos aéreos, consolidando su liderazgo en Latinoamérica. Además que los ingresos superaron los 315 millones de dólares, impulsados por el tráfico de pasajeros, la actividad comercial y la carga aérea, que alcanzó un récord de 248,455 toneladas métricas.

El gerente general, José Ruiz Blanco, destacó que “estas cifras permiten autofinanciar inversiones estratégicas para 2026, incluyendo rehabilitación de pistas, modernización tecnológica y mejoras en la experiencia del pasajero. Se proyecta que el tráfico podría llegar a 22.6 millones de pasajeros, generando ingresos de entre 334 y 356 millones de dólares”.

Asimismo, manifestó que “los aeropuertos regionales administrados por Tocumen movilizaron 781,871 pasajeros y realizaron 32,036 operaciones aéreas, mostrando el crecimiento de la conectividad interna. Tocumen fue reconocido por segundo año consecutivo como el Aeropuerto Mediano Más Puntual del Mundo, con un índice de 93.34 %”.

El genente general resaltó la relevancia del Plan Maestro Tocumen 2030–2050, que guía el desarrollo futuro del aeropuerto con criterios de seguridad, sostenibilidad y conectividad regional.