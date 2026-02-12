Seis empresas encargadas de los estudios para el desarrollo del tren Panamá-David

Seis empresas participan en la elaboración de los estudios técnicos, ambientales, financieros, topográficos y catastrales para desarrollar el proyecto del Tren Panamá-David-Frontera, según datos de la Secretaría Nacional del Ferrocarril.

Se trata de las compañías AECOM, KPMG, STEER, WSP, TECNILAB, S.A. e Ingeniería Avanza, S.A.

La Secretaría detalló que “el proyecto avanza con el respaldo de un equipo internacional de expertos, que contribuyen con su experiencia en diversas áreas clave. Estas empresas líderes aportan su conocimiento para asegurar que cada fase del proyecto se desarrolle con la más alta precisión y transparencia”.

La empresa AECOM tiene el rol de asesor integrador. Está encargada de la coordinación técnica, planificación estratégica, logística y operativa, también realiza la integración de todos los estudios y consultorías.

KPMG es la encarga del desarrollo del modelo financiero, la evaluación de la viabilidad económica y las proyecciones de inversión, riesgos y sostenibilidad fiscal.

STEER, es la empresa encargada de los estudios de demanda de carga y pasajeros. También desarrolla las proyecciones de uso del corredor ferroviario y los escenarios logísticos y de crecimiento regional.

La compañía WSP es la encargada de desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental conforme a los estándares IFC, BEI y ODS. Así mismo realiza la evaluación de impactos sociales y ambientales y los planes de mitigación y relacionamiento comunitario.

Por su parte, el laboratorio panameño, TECNILAB, S.A. ejecuta las investigaciones geotécnicas de campo y laboratorio, estudia la caracterización de suelos en todo el trazado y los datos críticos para el diseño técnico y estructural.

Mientras que, Ingeniería Avanza, S.A. realiza el mapeo topográfico, cartografía LiDAR y Ortofoto del corredor ferroviario. La firma panameña, también es la encargada de la georreferenciación del estudio y la actualización catastral, soporte para trazado y compatibilidad territorial.

El Ejecutivo oficializó el trazado que contempla 475 kilómetros de vía férrea entre Panamá Pacífico y David, y las estaciones localizadas en Ciudad de la Salud, Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame/Coronado, Río Hato, Penonomé, Divisa, Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas – Frontera.